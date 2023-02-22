АО «Транснефть-Верхняя Волга» заняло второе место в федеральном этапе всероссийского конкурса

АО «Транснефть-Верхняя Волга» в числе призеров федерального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» - 2022.

Компания завоевала второе место в номинации «За вклад социальных инвестиций и благотворительности в развитие территорий». Победа была присуждена за системный подход к реализации комплекса благотворительных и волонтёрских проектов на территории Нижегородского региона.

Ранее, в рамках регионального этапа, АО «Транснефть-Верхняя Волга» заняло первое место в номинациях «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы» и «За вклад социальных инвестиций и благотворительности в развитие территорий».

Торжественное награждение состоялось в Доме Правительства РФ. В церемонии приняли участие заместитель председателя Правительства Татьяна Голикова, министр труда и социального развития Антон Котяков, председатель Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Являясь социально-ориентированным предприятием, АО «Транснефть-Верхняя Волга» принимает активное участие в развитии регионов, где расположены производственные объекты компании. В рамках оказания адресной благотворительной помощи реализуются проекты в области строительства и реконструкции общеобразовательных и дошкольных учреждений, домов культуры и фельдшерско-акушерский пунктов, осуществляется комплексное развитие инфраструктуры населенных пунктов.

Кроме того, на постоянной основе предприятие оказывает помощь и поддержку ветеранским, военно-патриотическим организациям, благотворительным фондам. Большое внимание уделяется реализации волонтёрских и добровольческих проектов.

Справочно:

Конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится по инициативе Министерства труда и социальной защиты РФ по пятнадцати номинациям на региональном и федеральном этапах. В этом году победителями и призерами признаны 46 организаций из 29 регионов Российской Федерации, всего же на победу претендовали 1027 участников.

Цель всероссийского конкурса – признание заслуг организаций, добивающихся высокой эффективности в решении социальных задач, развитие форм социального партнерства, привлечение общественного внимания к важности решения социальных вопросов на уровне организаций, выявление лучших тематических проектов.

Фото: АО «Транснефть-Верхняя Волга»