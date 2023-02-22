Экс-замдиректора стадиона «Нижний Новгород» обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере

Экс-замдиректора стадиона «Нижний Новгород» обвиняют во взяточничестве. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывшего заместителя директора по безопасности филиала «Стадион Нижний Новгород» обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере и легализации полученных денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно информации, в 2020 году обвиняемый неоднократно получал взятки от подрядчиков, представлявших охранные и клининговые услуги. Сумму ему перечисляли на банковский счет. Всего сумма взяток превысила 11 миллионов 290 тысяч рублей.

Кроме того, для легализации полученных денежных средств экс-замдиректора приобрел квартиру и машиноместо в Советском районе.

- Обвиняемый заключен под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - отметили в пресс-службе.

Напомним, экс-главу нижегородского Минтранса Вадима Власова приговорили к четырем годам колонии.