Розничных клиентов ВТБ в Нижегородской области в праздничные дни будут обслуживать в 13 офисах

ВТБ установил график работы своих офисов с 22 по 24 февраля и 7-8 марта. Для нижегородских клиентов банка в предстоящие праздники будут открыты 13 отделений. В целом по стране обслуживать клиентов - физических лиц будут в 195 точках продаж. Большинство финансовых операций в этот период будут доступны клиентам в ВТБ Онлайн.

Обслуживать физических лиц в предстоящие праздники будут наиболее востребованные среди клиентов отделения. Жители нижегородского региона в праздники смогут обратиться за решением своих финансовых вопросов в дежурные офисы в Выксе, Заволжье, Павлово, Дзержинске, Кстово и Сарове, а также в 6 отделений Нижнего Новгорода. Они будут работать 24 февраля с 10-00 до 15-00. Перечень всех дежурных офисов банка и режим их работы опубликован на сайте ВТБ.

· 22 февраля и 7 марта обслуживание клиентов будет проводиться по сокращенному на 1 час графику.

· 23, 24 февраля и 8 марта будут работать только дежурные точки продаж.

Значительное число операций традиционно доступно клиентам банка в ВТБ Онлайн.

Напоминаем, что в период длительных выходных мошенники традиционно увеличивают свою активность, поэтому ВТБ просит клиентов быть максимально бдительными и для защиты своих средств соблюдать базовые правила:

· никому не сообщайте свои личные данные, пароли, в том числе из смс-сообщений;

· установить сложный пароль на блокировку экрана телефона и в мобильное приложение банка;

· открыть отдельную банковскую карту, в том числе цифровую, с минимальной суммой на остатке - если ее данные окажутся скомпрометированы, потери будут относительно невелики;

· не отвечать на незнакомые номера и при любых сомнениях в собеседнике - сразу прервать разговор/переписку и самостоятельно перезвонить в банк;

· оформить страховку карт и счетов от мошенничества и несанкционированных списаний;

· использовать только проверенные сайты, чтобы не скомпрометировать данные карты, или проверять ссылку, прежде чем перейти по ней.

Фото: Пресс-служба ВТБ