10 тонн гуманитарной помощи отправили нижегородцы пострадавшим от землетрясения в Турции. Фото: НРО партии «Единая Россия».

Жители Нижегородской области отправили 10 тонн гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения в Турции. По последним данным, в результате катастрофы погибли более 47 тысяч человек, без крова остались более миллиона. Об этом информирует НРО партии «Единая Россия».

В сборе гуманитарного груза приняли участие нижегородские предприниматели. Так, в состав груза входят электрогенераторы, предметы первой необходимости, постельные принадлежности и продукты питания длительного хранения.

- Когда люди оказались в такой страшной беде, нельзя оставаться в стороне. Это наш посильный вклад в общее дело помощи людям, какой бы они ни были национальности, конфессии, - отметил первый замсекретаря НРО партии Александр Вайнберг. — Это все по зову души, это то, что мы называем Русским миром – объединяться и помогать.

Напомним, нижегородка Людмила, застрявшая в эпицентре землетрясения в Турции, вернулась в Россию 12 февраля. Она рассказала, как её эвакуировали из разрушенной землетрясением Турции.