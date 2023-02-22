Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
-12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 февраля 2023 11:39

10 тонн гуманитарной помощи отправили нижегородцы пострадавшим от землетрясения в Турции

В результате катастрофы погибли более 47 тысяч человек
Полина ШИБАЛКИНА
10 тонн гуманитарной помощи отправили нижегородцы пострадавшим от землетрясения в Турции. Фото: НРО партии «Единая Россия».

10 тонн гуманитарной помощи отправили нижегородцы пострадавшим от землетрясения в Турции. Фото: НРО партии «Единая Россия».

Жители Нижегородской области отправили 10 тонн гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения в Турции. По последним данным, в результате катастрофы погибли более 47 тысяч человек, без крова остались более миллиона. Об этом информирует НРО партии «Единая Россия».

В сборе гуманитарного груза приняли участие нижегородские предприниматели. Так, в состав груза входят электрогенераторы, предметы первой необходимости, постельные принадлежности и продукты питания длительного хранения.

- Когда люди оказались в такой страшной беде, нельзя оставаться в стороне. Это наш посильный вклад в общее дело помощи людям, какой бы они ни были национальности, конфессии, - отметил первый замсекретаря НРО партии Александр Вайнберг. — Это все по зову души, это то, что мы называем Русским миром – объединяться и помогать.

Напомним, нижегородка Людмила, застрявшая в эпицентре землетрясения в Турции, вернулась в Россию 12 февраля. Она рассказала, как её эвакуировали из разрушенной землетрясением Турции.