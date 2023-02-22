517 детей начали заниматься в новой «Школе-800» в Нижнем Новгороде. Фото: Мария СОРОКИНА

Более 500 детей первыми опробуют образовательную систему в новой «Школе-800» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил директор учебного заведения Марк Сартан 22 февраля.

По его словам, в настоящее время в школе обучается 517 детей, а всего в этом году их будет 525. Специальные резервные места выделяются для жителей Верхних Печер, которые живут неподалеку.

- Некоторые из них просто еще не успели донести свои документы — заметил Марк Наумович.

К слову, новый корпус в Верхних Печерах может вместить до полутора тысяч учащихся. Так как в этом году школа открылась в середине учебного года, первоклассников и учащихся старших классов туда не переводят. Для одних это может стать большим стрессом, другим необходимо готовиться к экзаменам.

Отметим, что для учащихся, желающих перевестись из других школ, были организованы вступительные испытания.

- В средней школе конкурс составлял приблизительно 2-2,2 человек на место, но самый большой конкурс был на основные места в начальной школе — до 6 человек на место.