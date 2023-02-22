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НовостиОбщество22 февраля 2023 10:51

Юрий Шалабаев напомнил о бесплатных парковках в февральские праздники

Также плата не взимается по выходным дням
Полина ШИБАЛКИНА
Юрий Шалабаев напомнил о бесплатных парковках в февральские праздники.

Юрий Шалабаев напомнил о бесплатных парковках в февральские праздники.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев напомнил о том, что во время февральских праздников открытые парковки будут работать бесплатно. Об этом глава города написал в своем телеграм-канале.

- Впереди длинные выходные, многие будут проводить их в центре города, - отметил мэр Нижнего Новгорода.

Так, в праздничные нерабочие дни открытые парковочные зоны будут бесплатными. Также плата не взимается по выходным и в рабочие дни с 20:00 до 08:00.

Напомним, нижегородский Минздрав определил режим работы медучреждений в праздники.