Юрий Шалабаев напомнил о бесплатных парковках в февральские праздники.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев напомнил о том, что во время февральских праздников открытые парковки будут работать бесплатно. Об этом глава города написал в своем телеграм-канале.
- Впереди длинные выходные, многие будут проводить их в центре города, - отметил мэр Нижнего Новгорода.
Так, в праздничные нерабочие дни открытые парковочные зоны будут бесплатными. Также плата не взимается по выходным и в рабочие дни с 20:00 до 08:00.
Напомним, нижегородский Минздрав определил режим работы медучреждений в праздники.