Вокруг «Школы-800» в Нижнем Новгороде планируют создать парковочные места. Фото: Мария СОРОКИНА

Ситуацию с подвозом детей к «Школе-800» в Нижнем Новгороде планируют решать через размещение парковочных мест. Соответствующее заявление сделал директор Марк Сартан на торжественном открытии школы 22 февраля.

Ранее родители учеников неоднократно высказывались, что существует проблема подвоза детей на личном авто, так как одномоментно на участке скапливается много машин. Все останавливаются у ворот школы, чтобы высадить ребенка и отправить на занятия.

- Я уже говорил, что эта задача частично решена. Например, расширены некоторые улицы для подвоза. Планируются парковки, челноки и мы рассчитываем на то, что в конечном итоге эта вся система будет работать так, чтобы родителям было меньше необходимости подъезжать на своей машине, - сказал он.

По словам директора, в первый день адаптационных занятий у школы действительно было людно, собралась очередь. Поступающих детей впускали в соответствии со списками, но теперь у каждого ребенка есть свой пропуск, поэтому очередей быть не должно. В настоящее время здесь обучаются 517 детей, хотя рассчитана на полторы тысячи мест.

Так как учебный процесс начат не с 1 сентября, в новую школу не принимали первоклассников и учащихся старших классов.