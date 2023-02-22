Ордена Мужества вручили родственникам троих погибших в ходе СВО нижегородцев. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Награды «Ордена Мужества» вручили семьям троих погибших в ходе специальной военной операции нижегородцев. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сормовского района Нижнего Новгорода.

Государственные награды получили родственники Дмитрия Алексеева, Германа Болдырева и Дмитрия Строгалева. Церемония вручения прошла в администрации Сормовского района.

- Мы с вами живём в то самое время, когда наши мужчины опять встали на защиту Родины. Уважаемые родители, родные и близкие! Примите мои соболезнования. О наших бойцах останется память. Светлая память о мужестве и отваге русского солдата, которую мы будем беречь, - рассказала глава Сормовского района Светлана Горбунова.

Также на церемонии присутствовали военный комиссар Сормовского и Московского районов Нижнего Новгорода и юнармейцы.

Напомним, награду «Орден Мужества» вручили семье Павла Цымбала из Лыскова, погибшего в ходе специальной военной операции на территории Украины.