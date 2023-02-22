170 млн рублей направят на техобследование многоквартирных домов в Нижегородской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Нижегородской области выделят 170 миллионов рублей на проведение технического обследования многоквартирных домов. Соответствующее решение было принято в ходе заседания регионального Законодательного собрания 21 февраля.

Согласно информации, государственная жилищная инспекция Нижегородской области получит 170 миллионов рублей на проведение технического обследования многоквартирных домов. Кроме того, еще 100 миллионов рублей получат муниципалитеты на приобретение мусорных контейнеров или бункеров.

Напомним, Нижегородские депутаты отклонили предложение о назначении ежегодных выплат детям военного времени.