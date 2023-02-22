Нижегородские депутаты отклонили предложение о выплатах детям военного времени. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Нижегородские депутаты отклонили предложение о назначении ежегодных выплат детям военного времени. Соответствующее решение было принято в ходе прошедшего заседания Законодательного собрания Нижегородской области.

Ранее фракция КПРФ в региональном парламенте предложила ежегодно выплачивать ко Дню Победы по 5 тысяч рублей детям военного времени. Однако эта инициатива была отменена сначала на заседании комитета, а потом и на заседании всего парламента. Депутаты отметили, что в настоящее время такие выплаты получают ветераны Великой Отечественной войны, и назначение аналогичных выплат детям военного времени было бы социально несправедливым.

Между тем, в некоторых регионах подобные выплаты существуют. Именно исходя из этого опыта и была определена сумма выплаты – 5 тысяч рублей. В общей сложности, на реализацию этих мер понадобилось бы около 800 миллионов рублей.

- В настоящее время ситуация в экономике стабильная, но мы не знаем, что будет дальше, - отметил депутат, экс-мэр Нижнего Новгорода Юрий Лебедев. – Было бы очень тяжело сейчас принять эти меры, а потом отменять их из-за недостатка финансирования. Сейчас стоит быть аккуратными с подобными предложениями.