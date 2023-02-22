Еще три новых отраслевых кластера создадут в Нижегородской области. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

В Нижегородской области планируют создать три новых кластера для более эффективного отраслевого взаимодействия колледжей и предприятий. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Глеб Никитин.

По словам губернатора, в области уже созданы три кластера - в металлургии, автомобилестроении и сельском хозяйстве на юге региона. Так, в 2023 году планируется создать еще три новых кластера - в сфере оборонной промышленности, в строительстве и сельском хозяйстве на севере области.

- Шесть кластеров дают нам более 2000 бюджетных мест для будущих востребованных специалистов, - подчеркнул Глеб Никитин.

Напомним, технопарк профессионального образования будет создан в историческом здании «Нижполиграфа» при поддержке федерального правительства.