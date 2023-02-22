23-летний Алексей Стрекачёв из Дзержинска погиб в СВО. Фото: Алексей Алексеев Вконтакте.

Алексей Стрекачёв из Дзержинска погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом написал блогер из Дзержинска Алексей Алексеев в социальных сетях.

- Очень целеустремленный, добрый, отзывчивый человек. Стремился к своей цели - быть военным. Патриот своей Родины! Выражаю соболезнования родным и близким, - говорится в сообщении.

Алексею Стрекачёву было 23 года. Молодой человек окончил школу №14. А потом продолжил обучение в военном учебном центре при ННГУ имени Лобачевского. В июле 2022 года Алексей Стрекачёв был распределен на должность начальника расчета зенитного ракетного отделения зенитной ракетной батареи города Кореновск Краснодарского края, где в дальнейшем и проходил военную службу. Молодой человек был награжден орденом Мужества.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» выражает свои соболезнования родным и близким Алексея Стрекачёва.