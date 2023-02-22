Пробки 8 баллов сковали Нижний Новгород утром 22 февраля

Пробки 8 баллов сковали Нижний Новгород 22 февраля. Фото: Анна Мазуренко

Серьезные заторы наблюдаются в Нижнем Новгороде в утренний час пик 22 февраля. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», дорожная ситуация оценивается в 8 баллов.

Многокилометровая пробка образовалась на проспекте Гагарина на участке от деревни Ольгино до сельхозакадемии, причиной затора стало ДТП. Затруднения испытывают водители на Казанском шоссе, улице Родионова, на подъеме с метромоста, на Стрелке на подъезде в Канавинскому мосту. Забиты также развязки в районе железнодорожного вокзала, в районе бывшего кинотеатра «Москва», стоит улица Коминтерна и проспект Ленина в районе Заречки.

Причиной автомобильных пробок в Нижнем Новгороде в последние дни стал сильный снегопад, который идет практически не прекращаясь с ночи понедельника. Коммунальные службы работают в усиленном режиме. Сейчас дороги города расчищают 453 единицы снегоуборочной техники.