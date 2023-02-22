Отопление, горячую воду и свет отключат частично в трех районах Нижнего Новгорода 22 февраля . Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отопление, электричество и горячую воду отключат частично в трех районах Нижнего Новгорода 22 февраля. Отключения запланированы в Канавинском, Сормовском и Нижегородском районах. Об этом сообщает управление ГОЧС Нижнего Новгорода.

В Канавинском районе без света останутся жильцы дома №20 по улице Архангельской – электричество не будет с 9 до 17 часов.

В Нижегородском районе на Ижорской, 27/20 временно не будет отопления, однако тепло вновь начнет поступать в трубы уже в 14 часов.

В Сормовском районе отключат горячую воду в доме № 21 по улице Культуры. Ее не будет с 9 до 15 часов.

Отключения носят плановый характер и связаны с проведением профилактических работ.