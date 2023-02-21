Движение приостановят на участке площади Минина и Пожарского 22 февраля. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Движение транспорта на участке площади Минина и Пожарского временно перекроют 22 февраля. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Так, движение будет ограничено на участке площади Минина и Пожарского – от Верхневолжской набережной до улицы Минина. Ограничения будут действовать с 14:00 до 17:00 22 февраля.

Кроме того, движение приостановят на участке улицы Красная Слобода - от Казанского съезда до набережной Гребного канала. А также на участке набережной Гребного канала - от улицы Красная Слобода до улицы Лысогорской. Ограничения будут действовать с 13:00 до 17:30 22 февраля.

- Объезд будет организован по прилегающим улицам, - подчеркнули в департаменте.

Стоит отметить, что автобусы маршрута А-5 будут следовать от площади Горького до Казанского съезда.