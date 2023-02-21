77% нижегородцев вернут деньги после перерасчета за отопление. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

77% жителей многоквартирных домов Нижегородской области вернут часть средств после перерасчета платы за отопление. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госжилинспекции.

Согласно информации, средняя сумма возврата на квартиру площадью 60 квадратных метров составит около 2 тысяч рублей, но в некоторых домах стоимость может доходить до 10 тысяч рублей. Это зависит от региона проживания.

- В течение календарного года нижегородцы платят за отопление постоянную сумму, исходя из объемов потребления в предыдущем году, и в первом квартале происходит корректировка. Период отопительного сезона 2022 года был практически на 3 градуса теплее, чем в 2021 году, - отметил замруководителя ГЖИ Дмитрий Петров.

Как подчеркнул директор по реализации АО «Теплоэнерго» Александр Бобров, годовая корректировка будет произведена в пользу жителей. Так, предприятие вернет потребителям почти 150 млн рублей. Эти изменения отразятся в платежном документе за март.