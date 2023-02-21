Нижегородские депутаты предложили лишать прав водителей большегрузов за отказ взвешиваться. Фото: Иван МАКЕЕВ

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области предложили лишать прав водителей большегрузов из-за игнорирования прохождения весогабаритного контроля. Об этом стало известно в ходе заседания Заксобрания 21 февраля.

В настоящее время за нарушение правил движения крупногабаритного транспорта установлена административная ответственность. Нередко водители большегрузов намеренно игнорируют требования должностных лиц об остановке для весогабаритного контроля на стационарных пунктах.

- За отказ проходить «взвешивание» для водителей сейчас действуют штрафы от 500 до 800 рублей. Но они не дают должного эффекта, систематические нарушения продолжаются, - отметил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству ЗСНО Владимир Солдатенков.

Так, законопроект предполагает наказывать нарушителей лишением права управления большегрузом на срок от 2 до 6 месяцев.

- Мы уже давно видели необходимость в усилении способов воздействия. Считаю, что добиться дисциплины в этом вопросе можно, если лишать прав злостных нарушителей, - добавил Владимир Солдатенков.

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