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НовостиОбщество21 февраля 2023 14:38

Нижегородские депутаты предложили лишать прав водителей большегрузов за отказ взвешиваться

В настоящее время действуют штрафы от 500 до 800 рублей
Полина ШИБАЛКИНА
Нижегородские депутаты предложили лишать прав водителей большегрузов за отказ взвешиваться.

Нижегородские депутаты предложили лишать прав водителей большегрузов за отказ взвешиваться.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области предложили лишать прав водителей большегрузов из-за игнорирования прохождения весогабаритного контроля. Об этом стало известно в ходе заседания Заксобрания 21 февраля.

В настоящее время за нарушение правил движения крупногабаритного транспорта установлена административная ответственность. Нередко водители большегрузов намеренно игнорируют требования должностных лиц об остановке для весогабаритного контроля на стационарных пунктах.

- За отказ проходить «взвешивание» для водителей сейчас действуют штрафы от 500 до 800 рублей. Но они не дают должного эффекта, систематические нарушения продолжаются, - отметил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству ЗСНО Владимир Солдатенков.

Так, законопроект предполагает наказывать нарушителей лишением права управления большегрузом на срок от 2 до 6 месяцев.

- Мы уже давно видели необходимость в усилении способов воздействия. Считаю, что добиться дисциплины в этом вопросе можно, если лишать прав злостных нарушителей, - добавил Владимир Солдатенков.

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