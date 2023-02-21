Нижний Новгород стал одним из самых бюджетных городов для путешествия на 8 марта

Компания МТС на основе данных МТС Travel и Bronevik.com проанализировала спрос на отели в России в выходной по случаю Международного женского дня. Нижний Новгород вошел в топ-20 популярных российских городов по бронированию на 8 марта, став одним из самых бюджетных направлений для отдыха.

Традиционно самым популярным направлением для отдыха стал Сочи, на который приходится порядка 10% бронирований. Также в ТОП направлений вошли Москва, Санкт Петербург, Казань, Калининград, Иркутск и Кисловодск. Средний чек бронирования номера на 8 марта сейчас составляет около 6 000 рублей.

Найти отель на праздники дешевле, чем в Сочи, можно в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге - на текущий момент средний чек бронирования в сутки в этих городах составляет 3 200 и 3 900 рублей, соответственно.

«Весенний праздник – еще один повод устроить мини-отпуск, открыв для себя новые направления внутреннего туризма. Благодаря нашим сервисам отдохнуть в Нижнем Новгороде, например, можно не только интересно, но и с выгодой для кошелька. Обеспечить комфортное и разнообразное пребывание гостей в нашем регионе поможет виртуальный путеводитель от МТС Travel, в котором собраны описание и фотографии достопримечательностей региона, традиционных блюд местной кухни и рекомендации самих нижегородцев. А специальная программа лояльности поспособствует сохранению семейного бюджета - пользователям сервиса начислят кешбэк до 5% от стоимости бронирования отеля. При этом воспользоваться сервисом могут абоненты любых операторов связи», - отметил директор филиала МТС в Нижегородской области Дмитрий Бобиков.

Несмотря на то, что в этом году единственный выходной в честь 8 марта выпадает на середину недели, россияне бронируют отели в среднем на три дня. При этом каждое десятое бронирование приходится на различные горнолыжные курорты, среди которых популярны Красная Поляна, Южно-Сахалинск, Шерегеш.

Фото: Пресс-служба МТС