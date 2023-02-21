Свыше 150 тысяч сотрудников нижегородских предприятий получают зарплату на карту ВТБ

За 2022 год ВТБ в Нижегородской области оформил более 56 тысяч зарплатных карт, что на 14% превысило результат 2021 года. Из них 13 тысяч карт были предоставлены работающим гражданам в рамках соглашений с новыми зарплатными партнерами. Всего на сегодняшний день заработную плату на карты банка получают 157 тысяч сотрудников региональных компаний.

На начало года в рамках зарплатного проекта с ВТБ сотрудничают 1125 предприятий и организаций Нижегородской области. Порядка 140 из них - новые партнеры, подписавшие с банком соглашения о зарплатном обслуживании в 2022 году.

Общая численность жителей региона, получающих заработную плату на карты ВТБ, по итогам года составила 157 тыс человек, что превышает результат 2021 года на 9%. В структуре зарплатного портфеля подразделения более половины занимают карты сотрудников коммерческих организации, еще около трети приходится на бюджетные структуры, в том числе, по 10% - на учреждения образования и органы государственного и муниципального управления.

«ВТБ постоянно совершенствует зарплатное обслуживание клиентов, делая его еще более выгодным и удобным. Владельцам зарплатных карт банк предоставляет особые условия по кредитным продуктам и вкладам, возможность без комиссии оплатить услуги ЖКХ, снять деньги в банкоматах любых банков, осуществить денежный перевод и многое другое. Одной из самых востребованных опций программы лояльности ВТБ остается кешбэк за покупки, и, в том числе, повышенный в отдельных категориях. С января этого года держателям зарплатных карт банк начисляет дополнительные Мультибонусы в зависимости от выбранного пакета услуг при покупках в аптеках или на АЗС. Уверен, что в текущем году число нижегородцев, которые смогут по достоинству оценить наше зарплатное обслуживание, заметно увеличится», - прокомментировал управляющий ВТБ в Нижегородской области Всеволод Евстигнеев.

Также руководитель регионального подразделения банка отметил, что в настоящее время ВТБ максимально упростил процесс заключения договора на зарплатное обслуживание. Подключить зарплатный проект для бизнеса можно через интернет-банк ВТБ Бизнес за сутки, не посещая офис банка. Кроме того, все необходимые операции по начислению оплаты труда компании СМБ могут проводить в мобильном приложении ВТБ Бизнес Lite. Сервис доступен для владельцев смартфонов на ОС Android.

В январе этого года ВТБ запустил моментальное подключение зарплатного проекта для малого и среднего бизнеса. После открытия расчетного счета в банке предприниматели могут сразу заказывать сотрудникам зарплатные карты через интернет-банк. Подписывать отдельный договор для этого не требуется.

Фото: Пресс-служба ВТБ