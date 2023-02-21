Опубликован график работы подсветки Шуховской башни на Оке с 22 по 26 февраля

После реконструкции башня обрела вторую жизнь. Фото: ПАО "Россети"

График работы подсветки Шуховскаой башни на Оке под Дзержинском изменится в предстоящие праздники. Об этом сообщает филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго».

По информации компании, с 22 по 26 февраля иллюминация Шуховской башни будет включаться с 18.00 до 23.00. Посетить площадку можно будет в любой из этих дней с 8.00 до 22.00, вход свободный. Однако стоит учесть, что с 17.30 до 18.00 – перерыв на техническое обслуживание.

Шуховская башня была построена в конце 1920-х годов, входила в комплекс высоковольтного спецперехода через Оку. 128-метровая опора расположена в живописном месте – в излучине реки в окружении корабельных сосен. После того, как Шуховская башня на Оке была реконструирована в 2020 году, сюда стали съезжаться туристы. Башня является объектом культурного наследия федерального значения.