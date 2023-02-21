Нижегородцы смогут обсудить благоустройство парка имени 1 Мая. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Подготовка к развитию парка имени 1 Мая стартовала в Нижнем Новгороде. Так, нижегородцы смогут обсудить развитие и благоустройство территории. Об этом сообщает Институт развития городской среды.

Согласно информации, все идеи и пожелания по благоустройству парка будут обсуждаться в несколько этапов совместно с горожанами и экспертами.

Первый этап – это онлайн-анкета. В рамках этого этапа нижегородцы смогут рассказать свои пожелание о том, каким должен быть обновленный парк. А на втором этапе пройдет общественное обсуждение. Мероприятие состоится 1 марта в 18:00 в школе №96 на улице Обухова, 52.

Объем финансирования и этапы благоустройства парка определят после разработки плана развития территории. Им займутся правительство Нижегородской области совместно с администраций Нижнего Новгорода, а также Институтом развития городской среды Нижегородской области и администрацией парка.

Напомним, новый сквер появится в Нижнем Новгороде в честь 95-летия Канавинского района. Кроме этого, в планы также входит благоустройство парка 1 Мая.