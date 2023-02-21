Семь школ и один детский сад в Нижегородской области полностью закрыты на карантин по ОРВИ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижегородской области начала снижаться заболеваемость острыми респираторными инфекциями среди детей всех возрастов, однако этот показатель все еще остается на уровне эпидемиологического порога. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

По данным на 21 февраля, в регионе на карантин полностью закрыты семь школ и один детский сад. Всего же учебный процесс остановлен полностью или частично в 4,4% детских образовательных учреждений.

- Ограничительные меры позволяют сдерживать темпы прироста заболеваемости ОРВИ среди детского населения, - подчеркнули в ведомстве.

Чаще всего причиной ОРВИ становятся вирусы гриппа – они выявляются почти в 90% случаев, которые были лабораторно исследованы. Более половины – вирусы гриппа В. Кроме того, в качестве возбудителей эпидемиологи регистрируют РС-вирусы, риновирусы и сезонные коронавирусы.

Специалисты просят нижегородцев не отправлять в школы и садики детей, у которых есть признаки простуды. Это поможет прервать распространение вирусной инфекции в коллективе.