Нижегородские депутаты увеличили штрафы за нарушение закона о тишине. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области увеличили штрафы за нарушение закона о тишине и покое граждан. Соответствующее решение было принято на заседании Законодательного собрания Нижегородской области.

Теперь штраф за нарушение закона о тишине составит от 3 до 4 тысяч рублей для физических лиц. А за повторное нарушение - от 4 до 5 тысяч рублей.

Напомним, Евгений Люлин предложил повысить штрафы за нарушение тишины, чтобы решить проблему с «разливайками». Размер административного наказания предполагалось увеличить минимум в два раза. Кроме того, было предложено предоставить регионам право устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и места продажи алкоголя в общепитах, которые находятся в жилых домах и во дворах.

- В последнее время количество обращений, касающихся нарушения закона о тишине выросло в несколько раз, - отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин. - За прошлый год полицейские пресекли почти полторы тысячи подобных нарушений, из которых каждое пятое связано с продажей алкоголя в объектах общепита, расположенных в жилых домах. На сегодняшний день штраф за нарушение тишины для граждан составляет от пятисот до двух тысяч рублей. Далеко не всех пугает такая сумма. Поэтому размер наказания я предложил увеличить минимум в два раза.

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