«Красное Сормово» спустит на воду новый сухогруз «Дмитрий Бенардаки» 22 февраля. Фото: пресс-служба предприятия.

Завод «Красное Сормово» спустит на воду сухогрузный теплоход проекта RSD59 «Дмитрий Бенардаки» 22 февраля. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Согласно информации, это последнее судно в серии из одиннадцати сухогрузов проекта RSD59. Так, торжественное мероприятие состоится 22 февраля в 11:00. Стоит отметить, что в церемонии примут участие потомки Дмитрия Бенардаки - основателя завода «Красное Сормово».

- По традиции крестная мать нового сухогруза разобьет о борт теплохода бутылку шампанского, - рассказали в пресс-службе.

Как отметили в предприятии, после спуска судно будут достраивать уже на воде. Затем сухогруз пройдет ходовые испытания и будет передан заказчику.

Напомним, три круизных лайнера планируют построить на нижегородском заводе «Красное Сормово».