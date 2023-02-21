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НовостиОбщество21 февраля 2023 9:15

Движение транспорта затруднено из-за непогоды в Нижнем Новгороде

Проблемы наблюдаются на въезде в город с Арзамасского и Богородского направлений
Полина ШИБАЛКИНА
Движение транспорта затруднено из-за непогоды в Нижнем Новгороде.

Движение транспорта затруднено из-за непогоды в Нижнем Новгороде.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Движение транспорта затруднено из-за непогоды в Нижнем Новгороде 21 февраля. Об этом сообщили представители новой маршрутной сети Нижегородской агломерации Вконтакте.

Согласно информации, движение затруднено на подъезде к Нижнему Новгороду, а также въезде в город с Арзамасского и Богородского направлений. Кроме этого, проблемы наблюдаются на проспекте Гагарина от въезда в город до площади Жукова, а также на улицах Бекетова и Ванеева.

Напомним, автомобильные пробки в 10 баллов наблюдались по Нижнему Новгороду в вечерние часы пик 20 февраля.