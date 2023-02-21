График работы клиентских офисов и Единого контактного центра «ТНС энерго НН» в праздничные дни
Гарантирующий поставщик информирует о графике работы Центров обслуживания клиентов и Единого контактного центра в праздничные дни.
График работы Центров обслуживания клиентов:
· 22 февраля – с 8:00 до 16:00;
· 23 – 26 февраля – выходные дни.
График работы Единого контактного центра:
· 22 февраля – с 9:00 до 19:00;
· 23 – 26 февраля – в автоматическом режиме (без соединения с оператором).
Напоминаем, что получить услуги компании можно дистанционно, без личного обращения в «ТНС энерго НН».
Задать вопрос и направить необходимые документы гарантирующему поставщику электроэнергии:
· на сайте «ТНС энерго НН» через сервис обратной связи;
· в личном кабинете и с помощью мобильного приложения.
Передать показания:
· на главной странице сайта nn.tns-e.ru;
· в личном кабинете и мобильном приложении «ТНС энерго»;
· с помощью голосового помощника «Алиса»;
· по телефону 8(831)233-09-70 и 8(831)440-00-04 в автоматическом режиме.
Оплатить счёт за электроэнергию:
· банковской картой на сайте или с помощью мобильного приложения для iOS или Android;
· через Сбербанк Онлайн или автоплатеж;
· через онлайн-сервисы и мобильные приложения банков-партнеров.
Клиенты компании, у которых нет возможности оплачивать счета онлайн, могут совершить платеж через отделения Почты, терминалы и кассы Сбербанка и других банков-партнеров и платежных агентов.
Фото: пресс-служба ТНС Энерго