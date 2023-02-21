Команда «Нижновэнерго» снова на пьедестале «Лыжни России»

Команда «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» заняла первое место в брендированном забеге Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2023» в Нижнем Новгороде.

11 февраля 2023 года в Нижнем Новгороде прошла 41-я Всероссийская массовая гонка «Лыжня России – 2023». В ней приняли участие более 6 тысяч человек, 600 из них – участники корпоративного забега. Программа соревнований «Лыжни России – 2023» в Нижнем Новгороде включала в себя корпоративный забег ГТО (среди нижегородских предприятий), детский забег, семейный забег, традиционный массовый старт на 5 и 10 километров, забег почетных гостей.

Команда спортсменов «Нижновэнерго» снова завоевала победное золото в массовом забеге среди корпоративных команд. Лидирующую позицию в «Лыжне России» нижегородские спортсмены удерживают уже третий год подряд.

В этом году блестяще преодолеть дистанцию смогли: Александр Иванов, Никита Куликов, Максим Щербаков, Алексей Якимов, Дмитрий Стародубов, Николай Зайцев, Татьяна Корнилова, Андрей Голубев, Стрыгина Ольга, Сарана Татьяна, Мячев Илья, Грязнов Дмитрий, Зверев Михаил.

«Это очень хорошая тенденция, когда работники принимают совместное участие в различных массовых соревнованиях. Такие мероприятия объединяют, помогают укрепить корпоративный дух и почувствовать себя настоящей командой. Поздравляю коллег-спортсменов с заслуженной победой!», – отметил и.о. заместителя генерального директора «Россети Центр и Приволжье» – директора филиала «Нижновэнерго» Евгений Турапин.