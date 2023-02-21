Свыше 136 тысяч человек посетили нижегородский Арсенал в 2022 году. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Свыше 136 тысяч человек посетили нижегородский Арсенал в 2022 году. Это на 20% больше, чем в предыдущем, информирует издание «Коммерсантъ-Приволжье» со ссылкой на заведующего Волго-Вятского филиала Пушкинского музея (ГМИИ) Александра Комарова.

Согласно информации, культурный центр стали чаще посещать туристы из других городов и молодежь, которая принимает участие в проекте «Пушкинская карта».

По словам Александра Комарова, в 2023 году Арсенал планирует организовать проекты внутри музея, а также за его пределами. Так, уже в марте откроется выставка «До и после: проекты в арт-резиденции Выкса».

Кроме этого, с 30 марта по 1 апреля будет проходить форум науки и искусства «Универсум». Мероприятие, организованное совместно с Университетом Лобачевского, посвящено работе универсального исследователя. Летом на Щелоковском хуторе покажут оперу-променад «Покрова», а в сентябре откроется десятый фестиваль текстов об искусстве «Вазари».

Напомним, заведующая нижегородским «Арсеналом» Анна Гор 15 февраля назначена заместителем директора музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина по региональному развитию