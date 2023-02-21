В Сормове открыли мемориальные доски двум погибшим в СВО нижегородцам. Фото: телеграм-канал Михаила Першина.

Мемориальные доски в память о двух нижегородцах, погибших в ходе специальной военной операции, открыли в Сормове 20 февраля. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат ЗСНО Михаил Першин.

Мемориальные доски появились на стенах школ №77 и №85, где учились Дмитрий Четвергов и Андрей Галахов. По словам депутата, нижегородец Дмитрий Четвергов погиб 13 мая 2022 года во время штурма Тошковки от пули снайпера. Его медаль «За отвагу» вручили родителям - Александру Дмитриевичу и Татьяне Терентьевне.

Кроме этого, памятную доску открыли еще одному нижегородцу, кавалеру ордена Мужества Андрею Галахову, который тоже геройски погиб на передовой.

- Бывает, что не надо много говорить. Это тот самый случай. Спасибо родителям и педагогам-наставникам за то, что воспитали настоящих героев! Вечная память их подвигу! – написал Михаил Першин.