Деревня Кусаковка в Нижнем Новгороде останется без света 21 февраля. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Деревня Кусаковка, которая входит в Новинский сельсовет Нижнего Новгорода, останется без света 21 февраля. Об этом сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

Согласно информации, населенный пункт будет обесточен на несколько часов: свет отключат в 9 часов, а вернут в 15.00.

Кроме того, сегодня до 12 часов не будет электричества в домах №12 и 12а по проспект Ленина.

Отключения носят плановый характер и связаны с проведением плановых работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства.