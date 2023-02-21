Деревня Кусаковка в Нижнем Новгороде останется без света 21 февраля.
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Деревня Кусаковка, которая входит в Новинский сельсовет Нижнего Новгорода, останется без света 21 февраля. Об этом сообщается на сайте городского управления ГОЧС.
Согласно информации, населенный пункт будет обесточен на несколько часов: свет отключат в 9 часов, а вернут в 15.00.
Кроме того, сегодня до 12 часов не будет электричества в домах №12 и 12а по проспект Ленина.
Отключения носят плановый характер и связаны с проведением плановых работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства.