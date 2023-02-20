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НовостиПолитика20 февраля 2023 18:43

Должность министра правительства хотят ввести в Нижегородской области

Законопроект находится на рассмотрении
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Должность министра правительства хотят ввести в Нижегородской области ФОТО: пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области

Должность министра правительства хотят ввести в Нижегородской области ФОТО: пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области

Государственную должность «Министр Правительства» планируют ввести в Нижегородской области. Соответствующий законопроект размещается на сайте Законодательного собрания региона.

Согласно проекту закона, должность «Заместитель Председателя Правительства Нижегородской области» будет исключена. Соответственно, будет введена должность Руководителя аппарата – министра правительства региона.

– Принятие законопроекта направлено на совершенствование законодательства Нижегородской области о государственных должностях, – сообщается в пояснительной записке к законопроекту.

На сегодняшний день проект закона находится на рассмотрении.

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