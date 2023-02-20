Нижегородский Минград презентовал концепцию развития инвестиционной площадки «Варя» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Институт развития агломерации Нижегородской области презентовал в Доме архитектора концепцию развития инвестиционной площадки «Варя». Потенциальная площадка расположена на территории бывшего нефтемаслозавода в районе Сормовского шоссе,24.

– Концепция предполагает сохранение функции промышленной территории с учетом существующего производства, его развитие и создание новых инвестиционных лотов, – сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Разработчики предложили в процессе преобразования территории работать в стилистике кирпичной промышленной архитектуры начала XXвека. Так сохранится идентичность места.

Но есть ряд препятствия для развития площадки. Это неразграниченная территория площадью более 50 гектаров, участки с накопленным экологическим ущербом и незаконные свалки. Также внутри площадки потребуется создать около 8,2 км улично-дорожной сети.

– Есть основания полагать, что в результате реализации предложенного сценария, появится единое территориально и эстетически связанное пространство с производственно-промышленной и логистической функциями, – отметила министр градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Марина Ракова.

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