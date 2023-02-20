Около 2400 лифтов заменят в Нижегородской области до 2025 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Масштабный проект по замене лифтов будет запущен в Нижегородской области. Около 2400 лифтов заменят до 2025 года.

– Региональный Фонд капремонта заключил соответствующий договор с Щербинским лифтостроительным заводом, – сообщает в своем телеграм-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

На стандартную процедуру замены такого количества лифтов ушло бы 8-10 лет. Но по итогам стратегической сессии регсовета губернатор принял решение сделать отдельный проект.

На его финансирование будет выделено более 8,5 млрд рублей. Из бюджета региона на 2023-2025 годы на замену лифтов пойдет 3,6 млрд рублей. Партнер проекта ДОМ.РФ поможет с поставкой оборудования и беспроцентной рассрочкой платежа сроком на 5 лет.

– Проект синхронизирован с планами управляющих компаний по ремонту подъездов, неудобства для жильцов минимизируем. А в итоге сможем улучшить условия проживания более чем 185 тысяч человек, – добавил Глеб Никитин.

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