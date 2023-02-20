В турнире по плаванию команда Нижегородского водоканала заняла второе место

Турнир по плаванию состоялся в рамках V-ой Спартакиады предприятий, учреждений и организаций Канавинского района. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Мещерский» собрались семь команд: АО «Нижегородский водоканал», Межрайонная ИФНС России № 19 по Нижегородской области, АО «Теплоэнерго», АО «Домоуправляющая компания Канавинского района», ЗАО «ВяткаТрансКом», Горьковская железная дорога – филиал ОАО «РЖД», подразделений Канавинского района г. Нижнего Новгорода ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Заплывы проходили в трех возрастных группах, и в результате упорной борьбы призовые места распределились так:

– первое - команда Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»;

– второе - команда АО «Нижегородский водоканал»;

– третье - команда АО «Теплоэнерго».

Напомним, что по итогам проходившей с 2019 по 2022 гг. IV-ой Спартакиады среди предприятий, организаций и учреждений Канавинского района команда АО «Нижегородский водоканал» заняла первое место. V-я Спартакиада стартовала в 2022 году, в течение 2023 года командам предприятий, организаций и учреждений Канавинского района предстоит также поучаствовать в соревнованиях по стрельбе, дартсу и минифутболу.

Фото: АО «Нижегородский водоканал»