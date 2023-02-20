80 новых трамваев «МиНиН» поступит в Нижний Новгород к концу 2023 года
Фото: Кира МИШИНА
Подвижной состав трамваев обновится в Нижнем Новгороде к концу 2023 года. В город поступят 80 новых трамваев «МиНиН».
– Все трамваи производятся на нижегородско-белорусском предприятии «Нижэкотранс» в Ворсме, – сообщается в телеграм-канале «Корпорация развития Нижегородской области».
Трамваи для столицы Приволжья выпускаются в уникальном дизайне. Фары каждого вагоны будут выполнены по разработке завода «ГАЗ».
Трамваи для столицы Приволжья выпускаются в уникальном дизайне
Фото: Кира МИШИНА
Стоит отметить, что обновление как подвижного состава, так и всей трамвайной инфраструктуры в Нижнем Новгороде необходимо. Их износ составляет 85 и 80 процентов соответственно.
Поэтому правительство Нижегородской области и ООО «Экологические проекты» подписали концессионное соглашение о модернизации инфраструктуры электротранспорта в Нижнем Новгороде.
Так, в рамках соглашения планируются закупка 170 новых трамваев, замена 149,3 км путей, а также ремонт 15 тяговых подстанций и трех трамвайных депо.
В рамках соглашения планируются закупка 170 новых трамваев
Фото: Кира МИШИНА
Первый тестовый пуск нового трамвая «МиНиН» состоялся в Нижнем Новгороде еще 30 декабря. Тогда вагон прошел по участку вдоль Сормовского шоссе до станции «Варя».
А торжественное открытие производства в Ворсме было в декабре 2022 года.
Напомним, трамвай не просто так был назван «МиНиНым». В названии содержатся первые буквы двух городов - Минска и Нижнего Новгорода.
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