80 новых трамваев «МиНиН» поступит в Нижний Новгород к концу 2023 года Фото: Кира МИШИНА

Подвижной состав трамваев обновится в Нижнем Новгороде к концу 2023 года. В город поступят 80 новых трамваев «МиНиН».

– Все трамваи производятся на нижегородско-белорусском предприятии «Нижэкотранс» в Ворсме, – сообщается в телеграм-канале «Корпорация развития Нижегородской области».

Трамваи для столицы Приволжья выпускаются в уникальном дизайне. Фары каждого вагоны будут выполнены по разработке завода «ГАЗ».

Трамваи для столицы Приволжья выпускаются в уникальном дизайне Фото: Кира МИШИНА

Стоит отметить, что обновление как подвижного состава, так и всей трамвайной инфраструктуры в Нижнем Новгороде необходимо. Их износ составляет 85 и 80 процентов соответственно.

Поэтому правительство Нижегородской области и ООО «Экологические проекты» подписали концессионное соглашение о модернизации инфраструктуры электротранспорта в Нижнем Новгороде.

Так, в рамках соглашения планируются закупка 170 новых трамваев, замена 149,3 км путей, а также ремонт 15 тяговых подстанций и трех трамвайных депо.

В рамках соглашения планируются закупка 170 новых трамваев Фото: Кира МИШИНА

Первый тестовый пуск нового трамвая «МиНиН» состоялся в Нижнем Новгороде еще 30 декабря. Тогда вагон прошел по участку вдоль Сормовского шоссе до станции «Варя».

А торжественное открытие производства в Ворсме было в декабре 2022 года.

Напомним, трамвай не просто так был назван «МиНиНым». В названии содержатся первые буквы двух городов - Минска и Нижнего Новгорода.

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