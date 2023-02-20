Дорогу на участке улицы Ошарской сузили в Нижнем Новгороде из-за строительства метро

Фото: Метро НН. Наше. Новое.

Участок проезжей части на улице Ошарской возле ТЮЗа сузили в Нижнем Новгороде. Такие меры были необходимы для проведения работ по строительству новой станции метро. Об этом сообщается в группе «Метро НН. Наше. Новое.» в социальной сети Вконтакте.

– Планируется, что полностью участок дороги около здания НИИ «Нижегороднефтегазпроекта» будет закрыт с 27 февраля до 15 апреля, – напомнили в публикации.

Известно, что дублер объездной дороги в районе площади Сенной обещают сделать в первом квартале 2023 года.

Ранее мы сообщали, что магазин на площади Сенной снесли из-за строительства метро. Также на площади Сенной снесли автостанцию. Новую автостанцию взамен снесённой построят на улице Богдановича.

Также из-за строительства метро были демонтированы 43 гаража и пять жилых и нежилых строений.

Станцию метро "Сенная" в Нижнем Новгороде планируют построить в 2025 году. Строительством займётся ГК "Моспроект-3", которая стала победителем аукциона. На время строительства метро и на площади Свободы, и на площади Сенной будут раскопаны котлованы. Места ведения работ огородили, а рядом организовали пути объезда.

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