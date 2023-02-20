У 22 пассажиров нижегородского аэропорта обнаружили COVID-19 в 2022 году

Проверка. Фото: Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

В прошлом году у 20 иностранных граждан и 2 граждан России обнаружили COVID-19 по результатам выборочного тестирования в аэропорту Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова. Таким способом были оценены риски завоза инфекционных заболеваний в Россию из-за рубежа. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

В 2022 году экспресс-тестирование прошли 855 иностранных граждан, и 142 гражданина Российской Федерации.

– В подтвержденных случаях были организованы необходимые противоэпидемические мероприятия, – сообщает ведомство.

Напомним, что в сентябре 2022 года в Нижегородской области набирала обороты новая волна коронавируса: ежедневно регистрировалось от 700 до 1500 заболевших, В отличие от предыдущих волн эта отличается наиболее легким течением болезни. Количество внебольничных пневмоний, вызванных коронавирусом, составляла не более 1,5 %.

- Однако, несмотря на то, что болезнь протекает достаточно легко, это не повод отказываться от медицинской помощи, поскольку лечение разных респираторных инфекций различается в зависимости от возбудителя. Все лица с симптомами ОРВИ обязательно должны пройти тестирование на ковид, чтобы в случае необходимости соблюдать все меры изоляции, - подчеркнула заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова.

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