Опубликована программа масленичных гуляний в парках Нижнего Новгорода 26 февраля

Во время народных гуляний на праздновании Масленицы. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Масленичную неделю, которая в этом году выпала на период с 20 по 26 февраля, отметят во всех районах Нижнего Новгорода. Однако главные народные гулянья ждут туристов и жителей приволжской столицы в парках в воскресенье. Об этом сообщает городской департамент культуры.

Большой яркий праздник проводов зимы собираются устроить в парке «Швейцария». Так, 26 февраля с 11:00 до 15:00 нижегородцы смогут поучаствовать в анимационно-развлекательной программе. Ожидаются игры, конкурсы, экскурсии и концерт.

В Автозаводском парке 26 февраля с 12:00 до 19:00 состоится праздничная программа «Гуляй, душа русская!». Горожане смогут посмотреть концерт с участием местных творческих, посетить выставку-ярмарку изделий народного творчества.

Дети смогут развлечься с аниматорами в детском городке «Чиполлино». Также ожидаются «Молодецкие забавы» на «сухом озере», FIRE-шоу. Естественно не обойдется без сожжения чучела масленицы и зажигательных танцев. Мероприятие будет проходить на открытом воздухе, поэтому одеваться стоит по погоде.

Масленичные гуляния стоит ждать и в парках «Дубки» и «Светлоярский». С 13:00 до 16:00 26 февраля гостей этих парков будут ожидать хороводы, песни, ростовые куклы, ходулисты, аниматоры, фаер-шоу, вкусные угощения и сжигание чучела.

Напомним, что масленичную неделю нижегородцы смогут провести активно и познавательно. Подробнее о празлдничных мероприятиях читайте в нашем материале.

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