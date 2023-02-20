Нижегородскую область перепутали с Тверской в эфире телеканала «Россия 1» ФОТО: скрин выпуска «Вести недели»

В эфире телеканала «Россия 1» перепутали Нижегородскую и Тверскую области. Ошибка была замечена в выпуске «Вести недели» с Дмитрием Киселевым от19 февраля 2023 года.

Перед репортажем о Тверской области ведущий Дмитрий Киселев рассказывал и предстоящих праздничных выходных на последней неделе февраля.

– Выходные – хорошая возможность провести время с семьей и отправится в небольшое путешествие по России. Увидеть потрясающую российскую природу, уникальные исторические места и православные святыни можно в Тверской области, – говорит в эфире Дмитрий Киселев.

В этот момент за его спиной было показано фото, сделанное в Нижнем Новгороде. А именно вид на Канавинский мост, реку Оку и собор Александра Невского.

Стоит отметить, титры указывали, что на фоне за ведущим изображена Тверская область.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен