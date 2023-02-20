Нижегородскую область перепутали с Тверской в эфире телеканала «Россия 1» ФОТО: скрин выпуска «Вести недели»
В эфире телеканала «Россия 1» перепутали Нижегородскую и Тверскую области. Ошибка была замечена в выпуске «Вести недели» с Дмитрием Киселевым от19 февраля 2023 года.
Перед репортажем о Тверской области ведущий Дмитрий Киселев рассказывал и предстоящих праздничных выходных на последней неделе февраля.
– Выходные – хорошая возможность провести время с семьей и отправится в небольшое путешествие по России. Увидеть потрясающую российскую природу, уникальные исторические места и православные святыни можно в Тверской области, – говорит в эфире Дмитрий Киселев.
В этот момент за его спиной было показано фото, сделанное в Нижнем Новгороде. А именно вид на Канавинский мост, реку Оку и собор Александра Невского.
Стоит отметить, титры указывали, что на фоне за ведущим изображена Тверская область.
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