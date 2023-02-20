Маршруты автобусов А-16 и Т-57 изменятся в Нижнем Новгороде с 27 февраля Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Автобусы А-16 и Т-57 временно изменят маршруты в Нижнем Новгороде с 27 февраля по 15 апреля. Об этом в сообществе ВКонтакте «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» рассказала старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алёна Чернышова.

27 февраля с 6.00 будет прекращено транспортное движение по улице Ошарской напротив дома 147А, который расположен по улице Максима Горького.

До 15 апреля автобусы А-16 и Т-57 будут следовать в направлении площади Сенной, по улице Максима Горького, площади Свободы и улице Ижорской.

В обратном направлении движение останется без изменений.

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