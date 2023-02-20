В Мининском университете прошел первый турнир по киберспорту

Первый турнир по киберспорту прошел в Мининском университете. Более 80 киберспортсменов с факультета информационных технологий, факультета физической культуры и спорта, факультета управления и социально-технических сервисов, а также естественно-географического факультета стали участниками этих соревнований. Турнир проходил 17 и18 февраля по двум дисциплинам: Dota 2 и Сounter strike.

В официальной группе Мининского университета Вконтакте была организована прямая трансляция кибертурнира. На ней присутсвовали более 8000 тысяч человек.

Виктор Сдобняков, ректор Мининского университета, рассказал, что организовывать турнир помогали студенты-активисты факультета информационных технологий.

- Сфера создания компьютерных игр очень перспективна и развивается с большой скоростью, - отметил он. - На фоне этого наблюдается дефицит специалистов по данному направлению. Так что неслучайно именно наши будущие программисты проявили наибольшую заинтересованность. Для наших студентов эти соревнования стали отличной практикой в технических вопросах организации процесса, они попробовали себя и в роли комментаторов, приобрели новые компетенции. Победители турнира войдут в сборную Мининского университета по киберспорту и будут представлять вуз на региональном уровне.

В соревнованиях в Dota 2 и Сounter strike приняли участие более 80 спортсменов

Декан факультета информационных технологий Кирилл Марков рассказал, что в планах у вуза принять участие в седьмом сезоне Всероссийской киберспортивной студенческой лиги.

По результатам турнира весь пьедестал заняли команды факультета информационных технологий: MSC, Team el Dota и Rask.

Фото: Пресс-служба НГПУ им.К.Минина