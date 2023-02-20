МегаФон расширил сеть дистрибуции сим-карт в Нижегородской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В регионе работают более двух тысяч торговых точек, где можно подключить услуги оператора, не отклоняясь от привычных маршрутов.

Приобрести сим-карту легко не только в Нижнем Новгороде, но и во всех районах области. Во втором по численности населения городе региона — в Дзержинске оператор представлен теперь в салонах «Пресс-Курьер». Сим-карты можно купить в 42 киосках по продаже газет и журналов.

В сеть дистрибуции МегаФона также вошли магазины потребительской кооперации, широко представленные за пределами областного центра: Шатковское, Борское и Спасское райпо — в общей сложности в них работают 34 торговые точки, где можно подключить услуги оператора. Еще 12 салонов расположены на площадях Торгового дома «Нива», который действует в Бутурлинском районе.

На данный момент география проекта включает 2010 точек на карте региона. Все торговые точки находятся в магазинах в шаговой доступности.

«Мы планомерно расширяем сеть дистрибуции: уже охвачены все районные центры, теперь идем в отдаленные населенные пункты. Очень важно создать удобство для жителей — чтобы они могли подключить услуги связи в ближайшем магазине, что называется, не отходя от кассы и не тратя время на дорогу. Нижегородцы уже оценили такие возможности: с начала года спрос на сим-карты вырос в 1,5 раза», — отмечает директор МегаФона в Нижегородской области Роман Куликов.

Кроме того, сим-карты оператора, как и прежде, доступны в интернет-магазине МегаФона, на Wildberries и Ozon, в салонах «М.Видео» и «Эльдорадо». Их можно приобрести лично или заказать доставку. Активируются сим-карты через мобильное приложение оператора. Регистрация занимает не более 5-10 минут и позволяет выбрать любой из действующих тарифов. В Нижнем Новгороде, также как в Москве и Санкт-Петербурге, заказать сим-карту МегаФона можно и через Яндекс.Лавку.