АО «Теплоэнерго» и АО «Нижегородский водоканал» дадут возможность студентам участвовать в проектах

Студенты профильных направлений подготовки Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета могут поучаствовать в реализации крупных инфраструктурных проектов городских коммунальных предприятий - АО «Теплоэнерго» и АО «Нижегородский водоканал». Об этом на встрече со студентами сообщил генеральный директор ресурсоснабжающих компаний Илья Халтурин.

«Теплоэнерго и Водоканал реализуют в этом году ряд масштабных инфраструктурных проектов, которые позволят существенно повысить надёжность и качество наших ресурсов. Эти проекты стали возможны благодаря привлечению федеральных средств. Так, нам предстоит модернизировать и построить три котельных, а также заменить два котла на нашем флагманском объекте - Нагорной теплоцентрали. Необходимо обновить более 170 участков теплосетей. Огромная работа предстоит по реконструкции Нижегородской станции аэрации и водопроводной станции «Малиновая гряда», а также необходимо построить магистральные сети водоснабжения и водоотведения в поселках Ольгино и Новинки», - сообщил Илья Халтурин.

Также руководитель ресурсоснабжающих предприятий рассказал студентам о компетенциях, которые необходимы, и об условиях работы, отметив, что компании готовы принимать студентов на неполный рабочий день с учетом расписания учебных занятий.

«Сейчас мы очень сильно заинтересованы в молодых кадрах и волонтерах для реализации всех намеченных крупных федеральных проектов «Фонда развития территорий» в ближайшие два года. Это вызов для нас, для вас и для города. Включайтесь!» - призвал Илья Халтурин.

Ректор ННГАСУ Дмитрий Щеголев рассказал о преимуществах для студентов, которые будут участвовать в проектах АО «Теплоэнерго» и АО «Нижегородский водоканал».

«Эта программа уникальна тем, что, участвуя в подобной работе во время учебы в университете, вы получаете компетенции, которые потребуются вам как будущим проектировщикам. Их крайне сложно получить в рамках стандартного учебного процесса. Эти компетенции связаны с реализацией инфраструктурных проектов и управлением проектами. Так или иначе вы будете во всей этой цепочке, которая может быть изучена только на практике», - подчеркнул Дмитрий Щеголев.

Фото: АО «Теплоэнерго»