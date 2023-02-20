Нижегородцы смогут отпраздновать Масленицу на острове Свияжск 26 февраля

Вид на Свияжск с высоты птичьего полета Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Нижегородцы смогут отпраздновать Масленицу в музее-заповеднике «Остров-град Свияжск» 26 февраля. Там состоится фестиваль «Свияжская Масленица». К месту проведения будет организован маршрут на электричке и автобусе. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

Ускоренная электричка отправится из Нижнего Новгорода в Казань в 05.10. А в 10.50 от станции Свияжск в музей-заповедник нижегородцы поедут на комфортабельном автобусе.

В обратную дорогу от острова Свияжск на железнодорожную станцию нижегородцы отправятся в 16.00. В пути они проведут около 20 минут. В 16.33 от станции Свияжск в Нижний Новгород тронется электричка.

– Кроме того, мультимодальные перевозки на фестиваль «Свияжская Масленица» будут доступны и жителям Казани, – отметили в пресс-службе.

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