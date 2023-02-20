Свет и горячую воду отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 20 февраля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Электричество и горячую воду отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 20 февраля. Отключения запланированы в Ленинском и Нижегородском районах, сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

В Ленинском районе без света останутся жители домов № 53 и 55 по проспекту Ленина. Электроэнергии не будет продолжительное время, с 9 до 17 часов.

В Нижегородском районе отключат горячую воду в домах № 8 и 9 по улице Усилова – ее не будет с 9 до 15 часов.

Отключения носят плановый характер и связаны с проведением плановых работ на объектах ЖКХ.