Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
-13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 февраля 2023 5:28

Свет и горячую воду отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 20 февраля

Отключения запланированы в Ленинском и Нижегородском районах
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Свет и горячую воду отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 20 февраля.

Свет и горячую воду отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 20 февраля.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Электричество и горячую воду отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 20 февраля. Отключения запланированы в Ленинском и Нижегородском районах, сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

В Ленинском районе без света останутся жители домов № 53 и 55 по проспекту Ленина. Электроэнергии не будет продолжительное время, с 9 до 17 часов.

В Нижегородском районе отключат горячую воду в домах № 8 и 9 по улице Усилова – ее не будет с 9 до 15 часов.

Отключения носят плановый характер и связаны с проведением плановых работ на объектах ЖКХ.