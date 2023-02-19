Жители Бора простились с погибшим в ходе СВО Виталием Синкевичем Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Сегодня, 19 февраля, жители Бора простились с погибшим в ходе специальной военной операции Виталием Синкевичем. Об этом сообщает администрация Борского района в социальной сети Вконтакте.

Виталий Синкевич был старшим сержантом и служил в добровольческом отряде «БАРС» – «Боевом Армейском Резерве Страны».

– Вечная память Герою! – пишут в администрации Бора.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» выражает глубокие соболезнования родным и близким Виталия Синкевича.