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НовостиОбщество19 февраля 2023 18:08

Жители Бора простились с погибшим в ходе СВО Виталием Синкевичем

Он служил в отряде «БАРС»
Павел МАЙОРОВ
Жители Бора простились с погибшим в ходе СВО Виталием Синкевичем

Жители Бора простились с погибшим в ходе СВО Виталием Синкевичем

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Сегодня, 19 февраля, жители Бора простились с погибшим в ходе специальной военной операции Виталием Синкевичем. Об этом сообщает администрация Борского района в социальной сети Вконтакте.

Виталий Синкевич был старшим сержантом и служил в добровольческом отряде «БАРС» – «Боевом Армейском Резерве Страны».

– Вечная память Герою! – пишут в администрации Бора.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» выражает глубокие соболезнования родным и близким Виталия Синкевича.