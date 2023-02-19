Кстовский район лидирует по числу снятых в Нижегородской области фильмов ФОТО: телеграм-канал Евгения Люлина

Кстово стал рекордсменом среди районов Нижегородской области по количеству снятых на его территории фильмов. Всего в регионе частично или полностью снято около 100 фильмов. 22 из них – в Кстовском районе.

– «Русским Голливудом» Кстовский район называла гениальная киноактриса Нонна Мордюкова. Именно здесь проходили натурные съемки фильма «Дело было в Пенькове», – сообщает в своем телеграм-канале председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

В 2020 году Владимир Павлов открыл в Кстове Музей кино. Там можно увидеть фотографии, афиши, книги и даже личные вещи актеров, с которыми Владимир Николаевич лично знаком и поддерживает связь сейчас.

В музее есть совершенно уникальные экспонаты ФОТО: телеграм-канал Евгения Люлина

Стоит отметить, что в музее есть совершенно уникальные экспонаты. Например, первая видеокамера. Это та самая видеокамера, которая сняла вид Земли из космоса.

– Кинорежиссеры любят Нижегородскую область – у нас богатая архитектура, потрясающие ландшафт и виды, – отметил Евгений Люлин.

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