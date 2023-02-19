Глава СК России Александр Бастрыкин поручил проверить нерасселенный аварийный дом в Павлове Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить нерасселенный аварийный дом в Павлове после обращения нижегородки.

– Многодетная мать из Нижегородской области сообщила о непринятии мер к расселению дома по улице Полянка в городе Павлово. Здание признано аварийным в 2021 году, – сообщается на странице информационного центра СК России в социальной сети.

В ноябре 2021 года возле этого дома обрушился склон грунта. Жить в доме стало просто не безопасно. Нижегородка с тремя детьми вынуждена снимать жилье.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Нижегородской области Айрату Ахметшину по данному вопросу провести проверку и доложить о принятом по ее результатам решении.

Ранее мы сообщали, что Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за невыплаты заработной платы строителям трассы М-12 в Нижегородской области.

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