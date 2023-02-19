Нижегородские депутаты недовольны отсутствием заграничных командировок за счет бюджета Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Нижегородские депутаты недовольны тем, что их не включают в состав делегаций, посещающих города-побратимы за счет бюджета. В этом году поездки чиновников запланированы в Бухару, Ереван и Минск. В городах они будут представлять экономические и культурные способности Нижнего Новгорода. Об этом сообщает «Ъ-Приволжье» со ссылкой на заседание комиссии по местному самоуправлению, которое состоялось 17 февраля.

По словам заместителя председателя городской думы Николая Сатаева, нижегородских депутатов уже три года подряд не включают в состав делегаций как в поездки по России, так и за рубежом. Депутат считает, что это нужно исправлять. Им необходимы поездки для обучения и взаимодействия, а также чтобы наладить партнерские отношения.

– Например, к нам сейчас приходит техника Минского автозавода (МАЗ). Нам есть что обсудить с минскими коллегами,– отметил Николай Сатаев.

Председатель комиссии Ольга Балакина отметила, что сейчас в состав делегаций входят два-три человека. Хотя раньше они включали семь чиновников и депутатов, а поездки оплачивались за счет муниципалитета.

Директор департамента развития туризма и внешних связей администрации Нижнего Новгорода Александр Симагин считает, что поездки должны оплачиваться за счет других источников.

Ольга Балакина предложила обратиться с вопросом о включении депутатов в состав делегаций к председателю думы Олегу Лавричеву.

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