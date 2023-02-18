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НовостиОбщество18 февраля 2023 17:57

Нижегородские власти объяснили пробку из машин скорой помощи перед инфекционной больницей № 23

В тот день врачи боролись за жизнь двух маленьких пациентов
Полина ШИБАЛКИНА
Нижегородские власти объяснили пробку из машин скорой помощи перед инфекционной больницей № 23.

Нижегородские власти объяснили пробку из машин скорой помощи перед инфекционной больницей № 23.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Многочасовая пробка из машин скорой помощи образовалась у приемного покоя в детское отделение инфекционной больницы №23 в Нижнем Новгороде 17 февраля. Нижегородцы были недовольны тем, что их дети очень долго ждали своей очереди.

Как объяснили в министерстве здравоохранения Нижегородской области, в тот день в приемный покой больницы прибыло 17 машин скорой помощи. В том числе днем поступили вызовы сразу к двум детям, которые находились в крайне тяжелом состоянии. У 8-летнего мальчика определили энцефалит в судорожном статусе, а у 11- летнего выявили отягощенный диагноз COVID-19 в диабетической коме.

- Только за 1,5 часа в один отрезок времени сотрудники приняли 30 пациентов, включая двух тяжелых детей на реанимобилях. Именно им был отдан приоритет, счет шел на минуты, - рассказала главврач инфекционной клинической больницы №23 Наталья Солошенко.

Напомним, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов поддержал действия врачей инфекционной больницы № 23.